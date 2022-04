Da piazza Castello alla Tranvia per Superga con il bus turistico: per Pasqua riparte il servizio

Un nuovo bus turistico che da piazza Castello porterà le persone all'attacco della Tramvia per Superga . Per le festività pasquali sarà riattivata la linea di City Sightseeing, che connetterà nei weekend e nei festivi il centro di Torino con il capolinea a Sassi della cremagliera .

Dal 14 aprile attive linee B, C e D

Il servizio era stato lanciato in via sperimentale nell'estate 2019, ma il Covid aveva portato alla sospensione. Ora si punta a rilanciarlo, insieme alle altre due linee turistiche B (Mauto - Lingotto - Olimpico Ogr) e C (Allianz - Reggia di Venaria - Borgo Dora e Nuvola): tutte e tre saranno nuovamente operative dal 14 aprile e gestite con il caratteristico bus a due piani rosso.

Il percorso

La partenza per Superga è fissata in piazza Castello: da qui il mezzo prosegue verso la discesa dei Giardini Reali, via Denina, Lungo Dora Siena e poi Voghera, il ponte di corso Belgio per poi fermarsi vicino al capolinea del 15 vicino alla cremagliera. Al momento sarà questo l'arresto, ma l'idea è di fare fermare il bus davanti alla stazione di Sassi-Superga. Sarà possibile fare un biglietto unico pullman-dentiera al costo di 15 euro: previste circa 7 corse al giorno.