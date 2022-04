Porta Palazzo, nuova isola ecologica dietro al Mercato Centrale: “Risposta alle lamentele dei residenti”

A Porta Palazzo nasce una nuova isola ecologica: i contenitori aggiuntivi della raccolta differenziata sono stati posizionati questa mattina in piazza della Repubblica lato via Mameli, dietro al Mercato Centrale. Gli stessi sono stati messi a disposizione dei locali appartenenti al “polo del food” inaugurato nel 2019 nella struttura precedentemente nota come PalaFuksas.

Deri: “Risposta alle lamentele dei residenti”

Questo nuovo sviluppo arriva a quasi 3 anni di distanza dalle prime proteste da parte dei residenti dell'area per le problematiche causate dallo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno del centro commerciale: “Abbiamo concretizzato – ha spiegato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri – un lungo percorso di concentrazione tra noi, Città di Torino, Amiat e Mercato Centrale: in questo modo abbiamo risposto alle giuste lamentele dei residenti con un intervento che migliorerà la vita del territorio”.