Fumavano in strada 'non rispettando il Ramadan': due egiziani aggrediti da gruppo di nordafricani

Fumavano in strada 'non rispettando il Ramadan': due egiziani aggrediti da un gruppo di nordafricani

Un brutto fatto di cronaca che ha fatto scatenare i commenti della politica. A Torino due uomini di origini egiziane, di 62 e 71 anni, sono stati aggrediti perché stavano fumando per strada durante il Ramadan.

I due hanno denunciato alla polizia di essere stati insultati e spintonati da un gruppo di nordafricani, che li ha accusati di non rispettare i dettami della religione. "Siamo cristiani copti e non musulmani", hanno provato a giustificarsi. Il fatto è successo in corso Vercelli, dove sono intervenuti sia la Polizia che i sanitari del 118, che hanno poi accompagnato i due all'ospedale San Giovanni Bosco.

“L’accusa della figlia di uno di loro è chiara: ‘Inaccettabile che qui succeda come in Egitto’. Del resto questo non è il primo episodio del genere e non è ammissibile che in Italia non sia rispettata la libertà religiosa. La Lega denuncia da sempre come sia fondamentale l’integrazione e il rispetto delle regole nel nostro Paese, affinché violenze simili non accadano più”, hanno detto i deputati torinesi della Lega Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti.

"Se confermata, si tratta di una notizia preoccupante: non è accettabile che qualcuno pensi di poter andare in giro a imporre con la violenza o l'intimidazione il proprio credo religioso. È necessario vigilare contro questo modo di intendere la fede", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, il leghista Fabrizio Ricca.

L'assessore alle Politiche Sociali e Cooperazione internazionale della Regione Piemonte Maurizio Marrone incontrerà Sherif e Nabil Azer, i due cittadini aggrediti a Torino. "L'episodio è preoccupante perché ci dà il polso di quanto le nostre città stiano diventando territori franchi per integralisti islamici che non hanno alcuna intenzione di integrarsi, e anzi aggrediscono coloro che ritengono "non rispettino la legge islamica". Come Regione Piemonte siamo al fianco dei cristiani perseguitati in Medio Oriente, così come di quelli delle nostre periferie".