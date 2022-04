"Siamo addetti dell'energia elettrica, ci potete far entrare?". E' allarme truffe tra Moncalieri e Nichelino

Dopo i falsi carabinieri, i finti addetti dell'Asl To5 per i tamponi a domicilio o chi dichiarava di fare il porta a porta per raccogliere aiuti per i profughi ucraini, a Moncalieri e Nichelino l'ultima frontiera delle truffe vedi impegnati i falsi addetti dell'ente nazionale dell'energia elettrica.

Tante le segnalazioni giunte nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 aprile, nelle due maggiori città della cintura sud di Torino, per una coppia di persone che si presentavano alle porta o suonavano ai citofoni ripetendo sempre più o meno la stessa tiritera: "Ci potete far entrare, per favore? Vogliamo vedere la bolletta dell'energia così togliamo la fascia bioraria". Ovviamente non erano muniti di alcun tesserino di riconoscimento, ma i numerosi precedenti di truffe hanno fatto scattare il tam tam tra i residenti sul rischio di nuove fregature. L'invito è sempre quello di diffidare, quando si apre la porta, troppe le circostanze in cui anziani o persone sole, con una scusa qualsiasi, poi sono state derubate di soldi o preziosi.