Piazzale Parco Europa "invaso" dal parcheggio selvaggio, Loi e Passadori: "Chiediamo di chiudere di nuovo l'accesso"

Troppe auto sul piazzale del Parco Europa, un problema che va avanti da anni e che è stato riportato all'attenzione della Circoscrizione 8. Un'area da cui è possibile ammirare il panorama sull'intera città di Torino, ma è in realtà interdetta alla sosta e al passaggio dei mezzi salvo quelli di soccorso, della Polizia e della manutenzione.

Il parcheggio vicino, sebbene abbastanza capiente, si riempie in fretta, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. In passato, l'accesso al piazzale era impedito da una catena con un lucchetto, che è stata poi rimossa soprattutto per facilitare l'ingresso ai mezzi soccorso nell'area e nelle zone limitrofe.

Secondo i consiglieri Alberto Loi Carta e Roberto Passadori (Lista Civica per Torino) tra le ragioni per cui il piazzale è un trafficato luogo di sosta è da imputare anche alla mancata segnalazione con i dovuti cartelli e proprio al mancato ripristino della catena per impedire l'accesso delle macchine.

In una mozione rivolta all'Amministrazione e approvata da tutto il Consiglio, hanno quindi suggerito "una soluzione con la sperimentazione di un mezzo di dissuasione provvisorio, in attesa di una decisione definitiva sul tipo di chiusura", ovvero il riutilizzo della catena esistente, ridipinta in rosso e bianco ben evidente, ancorandola senza lucchetto ad un gancio a “C” da saldare sul paletto opposto; "in questo modo la catena può essere rimossa rapidamente in caso di necessità".