Voglia di grandi eventi: il Parco del Valentino aspetta di cambiare "look" in attesa dell'Eurovillage

Gli allestimenti per la realizzazione dell’Eurovillage cominceranno il 26 aprile. E a Torino cresce la voglia di grandi eventi. Il "villaggio", che si preparerà per accogliere circa 17 mila persone con un’arena e tre maxi schermi, avrà il suo ingresso su corso Massimo d’Azeglio al Castello del Valentino, a delimitare l’area sarà la Promotrice di Belle Arti.

L'evento musicale potrebbe essere anche un'occasione per riqualificare l'area. Tra muri vandalizzati e generale degrado infatti il Parco avrebbe bisogno di una ripulita. A partire da Torino Esposizioni, passando per l’Orto Botanico e fino agli spazi dell’ex Fluido, l'incuria è abbastanza evidente: sporcizia, bagni pubblici malandati e cantieri ancora aperti.

All’interno del villaggio che sarà allestito nei prossimi giorni si passerà lungo l’Orto Botanico dove si troveranno gli sponsor. Qui tuttavia si trova ancora una vecchia recinzione, ormai instabile in alcuni punti e completamente ricoperta di graffiti. Si proseguirà verso lo Chalet, tuttora ancora zona di lavori in vista della prossima riapertura, dove si troveranno i maxi schermo e infine, si arriverà all’ex Fluido, dove sarà allestito il palco dell’Eurovillage, anche in questo caso tuttavia ancora zona di cantiere.

Alcuni consiglieri delle circoscrizioni 1 e 8 hanno già espresso le proprie preoccupazioni per la situazione attuale, ma certo la speranza è che proprio l'Eurovillage rappresenti un nuovo inizio per tutto il Parco.

Si scaldano i motori per l'Eurovision

Nel frattempo, per l'Eurovision si scaldano i motori. Ieri sulla pagina facebook dell'evento è stato lanciato il video promozionale girato in piazza San Carlo con i musicisti della Rockin'1000. Diversi gli artisti che parteciperanno alla competizione internazionale come ospiti, tra questi anche il vincitore di Sanremo 2020, Diodato.

L'organizzazione dell'Eurovillage invece sarà a cura della Fondazione a cura della Fondazione per la Cultura Torino e vedrà salire sul palco oltre 200 artisti tra cui i Negrita, Cristina D’Avena, Karma B e The Sweet life Society. Dalla musica elettronica al rock per oltre 40 ore di concerti.