Per Eurovision discoteche aperte fino all'alba, ma multe più severe per i locali notturni: "Un mese di chiusura"

Locali notturni aperti fino alle 5.30

A breve il sindaco Stefano Lo Russo firmerà un'ordinanza che amplia "gli orari dei locali notturni al fine di renderli fruibili con un lasso temporale incentivante a non concludere la serata per strada, anche dopo la chiusura dei locali". Se la normativa nazionale impone lo stop al servizio di alcol alle 3, l'idea della Città è di autorizzare le discoteche a rimanere aperte fino alle 5.30. Questo per permettere ai ragazzi di avere dei luoghi dove smaltire l'eventuale "sbornia", per non "concludere la serata per la strada anche dopo la chiusura dei cocktail bar".