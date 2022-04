Moncalieri, capriolo resta incastrato in una rete: messo in salvo e curato

Avventura a lieto fine nella collina di Moncalieri per un capriolo rimasto incastrato in una rete metallica in strada De Valle. Il fatto è successo domenica scorsa: l'animale non riusciva a liberarsi, ma i suoi 'lamenti' sono stati uditi da un passante, che ha subito chiamato i soccorsi.

In breve tempo sono arrivati Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale: dopo essere stato liberato, l'animale è stato visitato da un veterinario e poi condotto al Canc di Grugliasco per ulteriori analisi.

Il capriolo di Torino

Nei giorni scorsi a Torino un capriolo era stato portato in salvo dai civich, dopo essere spinto fino alle vie del centro, rischiando di essere travolto dalle auto di passaggio.