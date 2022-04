"Dopo le Atp Finals, il Comune manda in "soffitta" il brand Torino, so much of everything?"

Dopo le Atp Finals andrà in soffitta il brand "Torino, so much of everything?"

Dopo le Atp Finals, il Comune intende mandare in "soffitta" il brand "Torino, so much of everything"? A sollevare la questione con un'interpellanza il capogruppo del M5S Andrea Russi, dopo che la scorsa settimana la Città ha lanciato la nuova campagna comunicativa degli eventi della primavera-estate 2022.

Nuova campagna comunicativa

Il 23 aprile la Città ha diffuso negli aeroporti, stazioni dei treni e mezzi pubblici il claim promozionale “Torino, che spettacolo! L’evento ti emoziona, il Piemonte ti sorprende”. Un progetto che coinvolge anche la Regione, realizzato da una nuova agenzia creativa a cui è stato affidato il lavoro il 7 aprile scorso tramite un'apposita delibera.

E "Torino so much of everything"?

"Come mai - si chiede Russi - non si è scelto di declinare la campagna di