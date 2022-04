Il red carpet Eurovision, notte bianca e festa delle Rose: a Venaria esplode la primavera [VIDEO]

Un maggio ricco di eventi e vita fa esplodere la primavera e Venaria. Dalla festa delle rose alla notte bianca, passando per il red carpet Eurovision e i concerti, sono tanti gli appuntamenti che accompagneranno un mese che vedrà la città della Reggia assoluta protagonista.

L'8 maggio il red carpet Eurovision

Uno degli appuntamenti più attesi in Città è l’Eurovision Song Contest, che sarà ospitato domenica 8 maggio presso i giardini della Reggia di Venaria, location scelta per il red carpet dei 40 Paesi partecipanti. La sera prima si terrà invece la Notte Bianca, dalle 18 alle 23: artisti di strada, momenti musicali e marching band animeranno la notte nelle piazze Repubblica, Annunziata e Vittorio Veneto. I festeggiamenti proseguiranno domenica, dalle 15 alle 19, nel centro storico. Si terrà sempre domenica il Festival Internazionale “Jane’s Walk 5.0”, con passeggiate artistiche alla scoperta di luoghi naturali al fine di valorizzare il territorio e promuoverne la conoscenza, per sensibilizzare la Città sulle tematiche ambientali.

Il ritorno della Festa delle Rose

E' un gradito ritorno invece quello che animerà il weekend successivo, quello del 14 e 15 maggio, quando avrà luogo la Festa delle Rose, appuntamento giunto alle diciottesima edizione. L’esposizione dei fiori sarà affiancata da attività formative come laboratori, incontri e performances. Si segnala, inoltre, l’apertura straordinaria gratuita, della Corte d’onore della Reggia con spettacoli, eventi e percorsi naturali lungo i suoi giardini, alla scoperta del Potager Royal. A completare la Festa delle Rose tornerà anche “Fragranzia” che giunge alla sua 5a edizione e avrà luogo presso il Castello nel parco La Mandria tra percorsi olfattivi, laboratori, “Nasi specialisti”, ed autori di richiamo come Chiara Pasqualetti Johnson, nota per la biografia “Coco Chanel”.



La soddisfazione del sindaco Giulivi

"Dopo due anni di pandemia avevamo bisogno di ripartire: l'anno scorso non avevamo potuto organizzarla, quest'anno le condizioni ci consentono di dare vita alla Festa delle Rose, evento atteso da tutto il territorio" afferma entusiasta Fabio Giulivi, sindaco di Venaria. "Abbiamo poi sfruttato la vetrina Eurovision per un calendario di eventi in contemporanea che consentano a coloro che non potranno entrare alla Reggia di poter sfruttare il territorio con una serie di iniziative a carattere musicale. Un'offerta ampia, ravvicinata, per un maggio di festa" prosegue il sindaco.

Venaria città sempre più internazionale

Il primo cittadino esalta poi l'importanza della Reggia, vero traino per tutta la città: "Venaria sta diventando sempre più centrale a livello internazionale, anche grazie alla sua Reggia, sede di eventi d'altissimo livello. Voglio che la Città sia all'altezza di questo bene immenso di cui disponiamo: possiamo farlo con iniziative di qualità, sul territorio, che consentano ai visitatori della Reggia di conoscere la bellezza di Venaria, del suo borgo, del suo centro e delle vie limitrofe, per portare i turisti a conoscere meglio tutta la città".





Felice anche Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria: "Cerimonia per Eurovision e Festa delle Rose: un evento nuovo ed eccezionale e una rassegna ormai tradizionale per Venaria si sommano magicamente insieme in successione. Segno che la nostra realtà può ormai considerarsi tra gli ambiti turistici più consolidati e attrattivi di tutto il territorio".