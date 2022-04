Sabato 30 aprile l’inaugurazione del nuovo punto vendita La Fisséllo Doc, con dolce omaggio a tutti

È dal 2008 che il Caseificio La Fisséllo Doc è punto di riferimento per gli amanti di formaggi e latticini di alta qualità, golosi prodotti caseari realizzati attraverso una lavorazione accurata e competente. La ricca produzione, tutta di altissima qualità, propone formaggi caprini e bovini, di varie stagionature, con punte di eccellenza negli erborinati che ogni anno si presentano unici per le loro diverse sfumature stagionali. E poi mozzarelle, bocconcini, tome fresche, tomini, burro, yogurt. Tutto sempre realizzato secondo le ricette antiche, usando il latte crudo di mungitura, non trattato termicamente: questo metodo permette di garantire una produzione artigianale rispettosa della tradizione locale e fedele alle più genuine ricette del territori.

Dall’allevamento del bestiame, passando per la lavorazione il latte e fino alla produzione dei formaggi, la filosofia dei fratelli Edoardo e Gabriele Donadio è sempre stata quella di promuovere la cultura dei prodotti a km0. Con l’obiettivo costante di garantire freschezza e genuinità a ogni preparazione, mantenendo un approccio professionale lungo tutta la filiera produttiva.

La novità di oggi è l’apertura del nuovo punto vendita, La Formaggeria, facilmente accessibile in ogni stagione. Sabato 30 aprile si svolgerà l’inaugurazione, con un dolce omaggio a tutti quanti vorranno essere presenti.

Lo shop si trova nell'area artigianale di Villar San Costanzo, in Via I Maggio 33, proprio sulla Provinciale che da Busca va per Dronero. Magari diretti in Valle Maira per delle belle escursioni, ecco che sarà una bella tappa di gusto e genuinità, dove poter trovare tutti i prodotti tradizionali del Caseificio, con una bella novità a disposizione per l’estate: il gelato freschissimo, erogato direttamente in cono o coppetta, per gustare in tutta la sua bontà il latte prodotto dalle bestie allevate in fattoria.

Non ci resta dunque che andare a curiosare…

La Formaggeria seguirà poi il seguente orario: Lunedì chiusura- Martedì-Sabato 8-12,30/15,30-19,00 - Domenica 8,30-12,30.

LA FORMAGGERIA dell’AZIENDA AGRICOLA LA FISSELLO DOC - Via I Maggio 33 - Villar San Costanzo - www.caseificiolafissello.it