Da lunedì l'8 si allunga fino al Lingotto e fa capolinea in piazzale Caio Mario

Nel dettaglio l'8, in direzione Torino, seguirà il percorso attuale fino in piazza Carducci. Da qui proseguirà per via Nizza, via Passo Buole, via Pannunzio, via Bossoli, via Pio VII, via Passo Buole, corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, corso Agnelli ed effettuerà il nuovo capolinea presso il Terminal GTT di Caio Mario.

Verso San Mauro partirà da qui, per poi andare su corso Unione Sovietica, via Passo Buole, via Pio VII, via Bossoli, via Pannunzio, via Casorati, via Pio VII, via Passo Buole, via Vinovo, via Genova, piazza Giacomini, via Genova, piazza Bozzolo e percorso normale.