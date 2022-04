"Qui la nuova piazza Baldissera": la Lega si mobilita contro la nuova ciclabile di via Gorizia

Continua il confronto politico sulla pista ciclabile in via Gorizia

Mobilitazione e raccolta firme per dire no alla ciclabile di via Gorizia. Circa due settimane fa sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo tracciato, dedicato alle due ruote, nel quartiere di Santa Rita. Un percorso ridotto rispetto al progetto originale: il Comune, dopo le proteste dei residenti, ha deciso di tagliare circa 700 metri tra via Filadelfia e corso Cosenza.

Lunghe code per i primi interventi

Dall'Asl di via Filadelfia verso via Tolmino la ciclabile si farà. Negli scorsi giorni sono iniziati gli interventi alla banchine, che hanno determinato lunghe code nel quartiere della zona sud, soprattutto nel pomeriggio. E la Lega ha deciso di mobilitarsi contro la realizzazione del tracciato. Questa mattina la capogruppo comunale del Carroccio Elena Maccanti, insieme al collega della Circoscrizione 2 Gian Marco Moschella, hanno fatto un volantinaggio davanti alle scuole di via Gorizia "per dire no alla ciclabile, un progetto sbagliato che sta mandando in tilt la viabilità a S. Rita".

"Nuova piazza Baldissera"