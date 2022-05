L'Eurovillage prende forma: dal palco al maxi schermo continuano gli allestimenti [FOTO]

La città si prepara al conto alla rovescia per l'Eurovision e mentre dal Pala Isozaki si sentono già le prove dei cantanti in gara (ieri era il turno di Achille Lauro, ndr), anche l'Eurovillage prende forma.

Dal palco, di fronte all'area dell'Fluido, al maxi schermo, che invece si troverà davanti allo Chalet, i lavori di allestimento si muovono in fretta, per chiudersi il 4 maggio. Davanti all'Orto Botanico, dopo l'intervento di urban art "Bothanical Rhapsody", sono state montante anche le prime tende e alcuni palchetti in quella che sarà la zona dedicata agli sponsor.

Striscioni e cartelli delimitano l'area del villaggio, dalla Promotrice di Belle Arti, fino alla zona dell'ex Fluido.

L'inaugurazione il 7 maggio con Lidia Maksymowicz

Tutto dovrà essere pronto per l'inaugurazione del 7 maggio. Come annunciato nei giorni scorsi, l'apertura del Village sarà con Lidia Maksymowicz, attivista e scrittrice sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Saranno poi invitati a suonare Michelle David & the True Tones.

Sempre il 7 maggio calcherà il palco del Village Dutch Nazari, che per l’occasione si esibisce con Federico Cimini.

L'annuncio dei nuovi cantanti

Intanto ieri sono stati annunciati i nuovi nomi che saliranno sul palco dell'Eurovillage.

Sabato 7 maggio giungerà infatti la giovane cantante cmqmartina, aka Martina Sironi, rivelazione di XFactor 2020 che presenterà i due nuovi singoli ‘Serpente’ e ‘Sparami’, entrambi in classifica nella hit parade nazionale. Nella giornata inaugurale, inoltre, si esibirà anche G Pillola, nome d’arte di Guglielmo Perri, classe 1995, artista nato e cresciuto a Genova che affonda le sue radici nel mondo hip hop contaminandolo però sempre con altri generi. Il 9 Maggio suonerà un musicista d’eccezione: Fabrizio Sandretto, non vedente dalla nascita, con oltre 160 concerti al suo attivo, 42 anni, un diploma e un dottorato in Musicologia ‘Specialità Pianoforte’ al Conservatorio Ghedini di Cuneo. Il Maestro Sandretto è l’unico pianista concertista cieco d’Italia. Mercoledì 11 Maggio arriva l'icona del rap, Ensi, torinese di nascita, che porterà sul palco una proposta artistica originale, Torino State of Mind. Con lui si esibiranno anche Axell, Rico Mendossa, Diss Gacha, Cicco Sanchez, Angelino Panebianco, O.D.T., Oliver Green, Thai Smoke, Santi, Joelz, Michael Sorriso, Manny Rivera, Sean Poly and more.

Sempre l’11 Maggio, debutterà una nuova band, Paloma. Un trio pop musicale composto da Alessandro Bossi, aka Kiol, Domiziano Luisetti e Pietro Giay.

Venerdì 13 Maggio ha confermato la sua presenza a Eurovillage la rapper Beba, all’anagrafe Roberta Lazzerini, uno degli astri nascenti dell’hip hop italiano.

La sostenibilità parla il linguaggio universale della musica grazie a Lavazza e a Mace (pseudonimo di Simone Besussi), dj e uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana. L’artista porta sul main stage di Eurovision Village - venerdì 13 maggio dalle 22 alle 23 - un'emozionante djset accompagnato da una suggestiva ambientazione ispirata al progetto The Blended Orchestra.

Il problema parcheggi

Resta ora il dramma dei parcheggi auto. Dal 26 aprile è infatti valido il divieto di sosta nell'area che delimita l'Eurovillage, lungo corso Massimo d'Azeglio.

Già limitati, specialmente nel quartiere di San Salvario, i posteggi si sono così ridotti ulteriormente.

"Spariranno circa 300 posti auto - aveva già annunciato in Consiglio il presidente della 8 Massimiliano Miano -. Stiamo lavorando con il coordinatore Loi e con il settore Viabilità proprio in questi giorni per capire come tamponare la situazione e calmare gli animi che in questi giorni cominciano a esasperarsi soprattutto per chi risiede sul territorio. Accogliamo con favore tutti gli eventi, ma dobbiamo ricordare che il quartiere è anche residenziale".