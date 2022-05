"Sognando Jacobs", la proposta di Torino Bellissima: piste da 100 metri nei parchi torinesi

Sognando di vincere l'oro olimpico, come Marcell Jacobs. E' questa la suggestione lanciata da Pierlucio Firrao, consigliere comunale di Torino Bellissima. "Chiedo che il sindaco e la Giunta destinino risorse economiche per creare pista da 100 metri nei parchi pubblici: i bimbi torinesi devono poter sognare" spiega il presentatore della proposta di mozione.

"Promuovere lo sport gratuito per tutti"

L'idea dei parchi non è causale, anzi: "Bisogna fare in modo che lo sport venga proposto in tutti i modi possibili. Penso al parco, perché lì lo sport è per tutti ed è gratuito. Un bimbo inciampa nello sport". L'idea è poi quella di sfruttare come volano Jacobs, fresco campione olimpico, e gli altri staffettisti, per promuovere l'atletica e far crescere la scuola italiana. Come? Magari con fondi europei, utilizzando risorse per creare nuove piste.

Cautela della assessore Carretta: "Servono risorse"

Se la proposta trova una condivisone a livello ideologica da parte dell'assessore allo Sport Mimmo Carretta, la sua applicazione risulta essere complessa per l'esponente della Giunta Lo Russo. La ragione è semplice: oltre a creare le piste, bisognerebbe poi gestirle, curarle e non lasciarle "abbandonate" come già capitato per altre piastre diventate cattedrali nel deserto.

"Servono risorse, programmazione e progettualità" ha affermato Carretta, che ha anche ricordato come con il Pnrr si siano già destinati 9 milioni di euro per le piscine e per la riqualificazione dell'impianto Primo Nebiolo.