"Allenamento al lavoro": Moncalieri organizza 4 incontri rivolti ai disoccupati

Per chi cerca lavoro o punta a trovarne uno migliore è fondamentale la preparazione e la capacità di essere informati ed aggiornati, stando al passo con i tempi e le nuove tecnologie. E in questa ottica che nasce “Allenamento al lavoro”, un ciclo di incontri proposto dalla Città di Moncalieri dedicato a chi cerca occupazione e vuole farlo in modo efficace: gli appuntamenti si svolgeranno in presenza tutti i giovedì pomeriggio del mese di maggio alle ore 15 presso lo sportello MoncalierInforma, in Via Real Collegio 44.

“Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro oggi si trova in una situazione completamente diversa rispetto ai metodi tradizionali usati qualche tempo fa - afferma Silvia Di Crescenzo, assessore alle Politiche per la Persona e al Lavoro – ad esempio molte aziende e agenzie per il lavoro ormai procedono con il recruiting online, cioè alla valutazione dei candidati da remoto e alla selezione dei profili tramite video call”.

Per questo motivo i due servizi MoncalierInforma e MoncalieriLavoro propongono quattro incontri per riflettere e acquisire nuovi strumenti per affrontare la selezione preparati. Il primo appuntamento è in programma domani, giovedì 5 maggio: sarà dedicato a tutti quegli aspetti di autovalutazione su cui occorre fare il punto prima di attivarsi per la ricerca del lavoro, partendo dalla definizione del proprio obiettivo individuale e dall'analisi delle proprie competenze trasversali da valorizzare.

Il tema dell’incontro di giovedì 12 maggio sarà il curriculum vitae e la lettera di presentazione, strumenti indispensabili per presentarsi alle aziende, incuriosire i recruiter e ottenere un colloquio. Seguirà un terzo appuntamento giovedì 19 maggio dove si parlerà di self branding e web reputation: quando si cerca lavoro è necessario mettere in atto strategie per promuovere se stessi, le proprie competenze ed esperienze, e al contempo curare la propria immagine sui social network, perchè sempre più spesso i recruiter analizzano i profili Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn dei candidati.

L’ultimo appuntamento, giovedì 26 maggio, sarà dedicato al colloquio di selezione: verranno effettuate delle simulazioni e non mancheranno consigli e strategie da tenere a mente per sostenere un colloquio vincente.

“La fase della ricerca del lavoro non deve essere per i giovani un momento di attesa e di scoraggiamento”, dichiara Davide Guida, assessore alle Politiche per i Giovani. “E’ necessario essere proattivi, informarsi, approfondire le informazioni e le competenze per poter agire in modo mirato e ottenere dei risultati positivi”. Incontri gratuiti, necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

MoncalierInforma Lavoro

Via Real Collegio 44 Tel. 011-64.22.38