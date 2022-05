Moncalieri, viaggiava ubriaco su auto senza assicurazione e revisione: patente ritirata e tremila euro di multa

In pieno giorno quel suo zigzagare ha subito insospettito la Polizia locale di Moncalieri. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno scoperto che a mezzogiorno aveva un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito.

Ma non solo, i successivi controlli hanno accertato che era al volante di una vettura priva di assicurazione e revisione. Risultato: denuncia e immediato ritiro della patente per un 48enne che si è scoperto avere anche dei precedenti. Alla fine per lui un verbale di oltre tremila euro.

Gli agenti sono intervenuti nei giorni scorsi anche in zona Borgo Mercato, dove un 18enne ha provato a 'bruciare il rosso' alla guida del suo quad, forse per farsi vedere dagli amici. Prova a fuggire non gli è servito: 'pizzicato' dalle telecamere, gli uomini della Polizia locale sono risaliti a lui, rifilandogli una multa di mille euro.