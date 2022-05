"Nella solitudine dei campi di cotone": il capolavoro di Koltès nella lettura registica di Andrea De Rosa

"Nella solitudine dei campi di cotone", uno dei testi teatrali più intensi del drammaturgo e regista francese Bernard-Marie Koltès, arriva al Teatro Astra per la Stagione del TPE. A firmare la regia di questo allestimento è Andrea De Rosa, Direttore del TPE e Premio Hystrio 2021 alla regia - che dirige sulla scena due interpreti d’eccezione quali Federica Rosellini e Lino Musella, entrambi premi Ubu.

Lo spettacolo, in scena da giovedì 6 maggio, è una produzione della Compagnia Umberto Orsini e rimarrà in scena fino a domenica 8.

Spiega De Rosa: "Ho riletto 'La solitudine' di Koltès durante il primo lockdown. In quei giorni pensavo spesso, a volte in modo ossessivo, ai teatri chiusi: vuoti, bui, freddi, silenziosi. Era un’immagine che allo stesso tempo mi attraeva e mi spaventava, come quando ero bambino e non riuscivo a capacitarmi del fatto che la mia casa continuasse a esistere anche quando al suo interno non c’era più nessuno. Che cos’è una casa quando non c’è più nessuno che la abita? Che cos’è un teatro vuoto? Continua a esistere per chi? Ho immaginato il luogo dove si svolge 'Nella solitudine dei campi di cotone' come un teatro vuoto. Ho immaginato il personaggio del venditore come un’attrice dimenticata su un palcoscenico e il cliente come un uomo che viene da fuori. Ho immaginato che la merce intorno alla quale si conduce la misteriosa trattativa tra i due personaggi sia il teatro stesso".

Info: TEATRO ASTRA, via Rosolino Pilo 8, da giovedì 6 a domenica 8 maggio, ore 21 (domenica ore 17). Info: www.fondazionetpe.it