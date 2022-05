Sicurezza tra i banchi, alleanza tra Vigili del fuoco, Ordine Ingegneri e ufficio scolastico regionale

Non solo le normali materie. A lezione, i ragazzi potranno anche apprendere quelle conoscenze necessarie per ottenere l’abilitazione di “tecnico manutentore qualificato antincendio”, immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. È questo il frutto della collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ambito di Torino, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la promozione della cultura della sicurezza e della salute negli ambienti scolastici.

Coinvolti Galilei Ferrari, Plana e Romolo Zerboni

In particolare, questa iniziativa trova spazio grazie all’interazione con la Rete di scuole (IIS Galilei Ferrari, Plana e Romolo Zerboni di Torino) e viene scritta nero su bianco con l’intesa sottoscritta tra le quattro realtà coinvolte. Una legge del 2021 individua infatti tra i soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati gli istituti nei confronti dei propri studenti, con possibilità anche di essere sede di formazione e di esame se in possesso dei requisiti previsti dalla medesima