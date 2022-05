Ladri di gomme di nuovo in azione a Nichelino: tre i casi nel fine settimana

Il fenomeno si era registrato già alla fine dello scorso anno, poco dopo l'avvio della stagione degli penumatici invernali, nello scorso fine settimana a Nichelino è tornato d'attualità il tema dei ladri di gomme.

Tre gli episodi registrati

Tre i casi segnalati in città: due in via Giusti e uno in via Sangone, con i proprietari che hanno trovato l'amara sorpresa, andando a prendere l'auto, di vedersela montata sopra un crick senza gli pneumatici: facile immaginare che il furto sia avvenuto a tarda notte, quando nessuno era più in giro, ad essere prese di mira sono state le auto che montavano le gomme per le quattro stagioni, quelle evidentemente al momento più ricercate al mercato nero.

Probabile l'azione di una banda

In via Torino, invece, è stata rubata una Fiat 500 nella notte tra giovedì e venerdì. Le forze dell'ordine stanno lavorando per capire se ci sia una matrice comune in tutte queste azioni, con le telecamere di zona che potrebbero risultare utili per avere dettagli per risalire all'identità di chi ha messo a segno i furti.