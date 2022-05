Al Regio "La scuola de' gelosi", divertente commedia degli equivoci

"La scuola de’ gelosi", dramma giocoso in due atti di Antonio Salieri su libretto di Caterino Mazzolà, sarà eseguito per la prima volta al Regio dal 15 al 21 maggio per cinque recite, nell’elegante, raffinato e coloratissimo allestimento con la regia di Jean Renshaw.

Sul podio dell’Orchestra del Regio ci sarà Nikolas Nägele. L’opera va in scena nell’edizione musicale a cura di Ingrid Schraffl, dell’Università di Vienna, nell’ambito del progetto di ricerca Opera buffa in Wien (1763-1782), con le arie sostitutive di Lorenzo Da Ponte per l’edizione di Vienna del 1783.