Arresti protesta contro alternanza, gli studenti: "Istituzioni solo capaci di criminalizzarci"

" Lorenzo e Giuseppe sono morti: nessuno ha pagato per questo. L'unica cosa che le istituzioni sono state in grado di fare non è ascoltarci, ma criminalizzarci ". A parlare è Cecilia , tra le portavoci del Movimento Studentesco che ha organizzato un incontro dopo che la Digos ha emesso undici misure cautelari, nei confronti di altrettanti studenti , per l'assalto all'Unione Industriale di Torino lo scorso 18 febbraio durante una manifestazione studentesca contro l'alternanza scuola-lavoro. Tra le accuse contestate l esioni aggravate, resistenza e violenza .

"Ci sfruttano, ci ammazzano, ci arrestano"

Contestazioni che vengono respinte dall'oltre centinaio di ragazzi e ragazze che questo pomeriggio si sono ritrovati, in segno di solidarietà agli arrestati, davanti al Gioberti. Affisso sul muro del liceo uno striscione con la scritta " Ci sfruttano, ci ammazzano, ci arrestano. Non riuscirete a fermarci! Tutte libere, tutti liberi ".

"Noi studenti dalla parte del torto"

" Quello che è successo stamattina - ha aggiunto Irene Saldi , di Opposizione Studentesca d'Alternativa - è un fatto gravissimo perché 11 compagni hanno ricevuto misure cautelari per le proteste in piazza contro l'alternanza. Questo è indice della repressione presente del nostro paese, ma non ci intimorisce: andremo avanti a lottare ancora più forte contro l' alternanza. Non la vogliamo e soprattutto gli studenti non devono più morire ".

Le mamme: "Mio figlio è nelle mani dello Stato e ho paura"

A prendere poi la parola il Comitato mamme in piazza per la libertà di dissenso. "Sono stufa - ha detto Irene, madre di uno degli 11 ragazzi- di ricevere queste visite di notte per arrestare i nostri figli, che hanno come unica colpa quella di difendere i più deboli".

"In questo momento mio figlio è nelle mani dello Stato ed ho paura: il Cpr ed il carcere di Torino sono sotto indagine per tortura". Ad intervenire poi Nicoletta Dosio, storica attivista del movimento No Tav.

Al termine dell'incontro, gli studenti hanno organizzato un mini corteo dal Gioberti in direzione della Prefettura, passando lungo via Verdi.