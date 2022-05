Crollo gru in via Genova, solo in autunno l'esito delle perizie

Non si concluderà prima del prossimo autunno il lavoro degli specialisti incaricati dalla procura di Torino di far luce sul crollo della gru in via Genova che costò la vita a tre operai il 18 dicembre scorso.

Chiesta una proroga di sessanta giorni

Giulio Ventura, professore del dipartimento di Ingegneria strutturale, edile e geotecnica del Politecnico, che deve studiare il manto stradale per capire se ci sia stato un collasso del terreno, ha chiesto una proroga di sessanta giorni ed è probabile che anche gli altri esperti faranno lo stesso.

Necessario accertamento supplementare

Secondo quanto si è appreso, inoltre, sarà necessario un accertamento supplementare: una volta ipotizzata la dinamica dell'incidente (in proposito vi sarebbero ancora delle spiegazioni diverse, ndr) bisognerà verificarla attraverso un esperimento di tipo matematico, che sarà affidato ad un altro esperto del Politecnico.

Per la ricostruzione dell'accaduto ci si avvale delle immagini in 3D realizzate dalla polizia scientifica con un apparecchio laser-scanner. L'inchiesta è aperta per omicidio colposo e, al momento, risulta ancora a carico di ignoti.