Eurovision, i Måneskin avvistati all’Nh di Torino: fans in delirio per la band

I Måneskin avvistati all’Nh di Torino: fans in delirio per la band

Tutti pazzi per i Måneskin. Sono centinaia i fans che stanno letteralmente braccando la rock band romana, che dopo aver conquistato il mondo, vincendo la scorsa edizione, si esibirà domani nella serata finale di Eurovision Song Contest.

Il 'falso allarme' del Principi di Piemonte

I Måneskin, prima annunciati all’hotel Principi di Piemonte, sono stati avvistati all’hotel Nh, davanti Appe Porte Palatine. Diversi i fans di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio che si sono ritrovati fuori dall’hotel, nella speranza di incontrare i loro idoli.

Qualcuno finge addirittura di star male

Un’attesa infinita, fatta di racconti decisamente surreali. Come quello di una giovane che ha finto di stare male per essere soccorsa dal personale dell’hotel: per sua sfortuna, una volta portata all’interno, i Måneskin erano già “fuggiti” dal retro. Non è chiaro se la band sia solo transitata dall’Nh o sia fissa di base qui: un’ipotesi infatti è che abbiano già cambiato più di un hotel per fuggire dalla pressione dei loro fan. Quel che è certo è che bella struttura alberghiera a due passi dal Duomo sono effettivamente stati avvisatati.

Il tam tam corre sui social

Si, perché i fan conoscono ogni dettaglio: il look, l’arredamento dell’hotel. Nella corsa ai Måneskin si scandagliano i social minuto dopo minuto. Ci sono poi i “cacciatori di vip”, quelli che sanno a memoria la posizione di ogni cantante, influencer, personaggio famoso.

Un fermento che Torino era poco abituata a vivere e che in questi giorni di Eurovision scopre con grande stupore.