Protesta per il clima ieri davanti al Palaolimpico, gli Extinction Rebellion raccontano: “70 identificati e 30 in stato di fermo per 2 ore”

Sono 70 gli attivisti di Extinction Rebellion identificati ieri dalla polizia dopo il loro tentativo di bloccare l'accesso agli spettatori di Eurovision, in piazza d'Armi.

I manifestanti, che avevano bloccato il traffico di corso Agnelli angolo corso Sebastopoli sedendosi per terra con striscioni per sensibilizzare sulla crisi climatica [LEGGI QUI], hanno poi deciso di spostarsi poche centinaia di metri più in là, davanti agli accessi del Pala Olimpico, per un sit-in.

Lì, inevitabile, è scattata la reazione della polizia che, raccontano gli stessi attivisti, li avrebbe trascinati via di peso uno a uno. Settanta di loro sono stati identificati, trenta sono stati posti in stato di fermo “per oltre un'ora e mezza”.

"Abitiamo un pianeta bellissimo, complesso e fragile. Condiviso da miliardi di persone, da molteplici culture, infiniti modi di essere” ha detto un’attivista mentre leggeva il discorso finale. “Vale la pena battersi, per difendere tutto questo e la musica deve prendere il posto che le spetta, a fianco di chi giorno dopo giorno, si mette in gioco per fermare la corsa dell'umanità verso il collasso".

E ancora: "Gli artisti, i musicisti, hanno un grande potere e possono sfruttare la propria influenza per comunicare l'urgenza di questa crisi, per dare voce a chi non ce l'ha. Da sempre l'arte e la musica hanno svolto un ruolo d'avanguardia, nell'individuare e raccontare le contraddizioni della società, nel dare risonanza e visibilità a temi scomodo. È il momento che il mondo intero si fermi per parlare della crisi più grande del nostro tempo: la crisi ecoclimatica".