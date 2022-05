Eurovision, Appendino: "Ottimo risultato di tutta la città. Prossima edizione? In Ucraina, ma noi saremmo pronti"

Tra i tanti commenti sull'ottima riuscita di Eurovision non poteva mancare quello di Chiara Appendino. L'ex sindaca, che ha il merito con la sua squadra di aver portato l'evento a Torino, avviando il progetto poi preso in mano e portato a compimento dal sindaco Stefano Lo Russo e dalla sua giunta, ha tracciato un bilancio della manifestazione con un lungo post Facebook.

"Grazie, Eurovision!", ha scritto l'ex prima cittadina. "Ieri si è conclusa la più grande manifestazione musicale del mondo, qui, a Torino e, tra le tante voci che si sono sentite e le tante foto che sono girate, vorrei aggiungere anche alcuni ringraziamenti. Allora grazie, Torino, per averci creduto e per aver accolto con calore decine di migliaia di fan e visitatori. Grazie anche a tutte le persone che sono arrivate a Torino in questi giorni, spero possiate portare a casa i più bei ricordi e, un giorno, tornare. Grazie a Rai e a Ebu per aver trasmesso in mondovisione Torino e l'Italia e, soprattutto, grazie per aver creduto nella nostra città, scegliendola nel duro processo di selezione".