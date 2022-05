"Putin è come Hitler": da Venaria il grido della viceministra agli Esteri dell'Ucraina Dzhaparova

"Se l'Ucraina vince, l'Europa vince"

In giacca bianca, con all'occhiello appuntato un nastro con i colori giallo/ azzurro del suo paese, Dzhaparova ha chiesto con forza di fermare "la guerra in Ucraina, se no si allargherà" e di non ripetere l'errore del 2014 quando è scoppiato il conflitto in Crimea, dove "Putin è rimasto impunito per i suoi crimini". La viceministra ha sottolineato poi come "l'Europa sta affrontando la sfida più importante dopo la seconda guerra mondiale, perché non solo l'Ucraina è in guerra. Se l'Ucraina vince, l'Europa vince".