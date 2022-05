A Torino è il giorno del Giro d'Italia: oggi "zona Rossa" in collina, stop alle auto e divieto di sosta

Oggi giornata di passione sportiva e viaria per i residenti di Crimea, Borgo Po, Madonna del Pilone e della collina torinese. Torino ospita infatti la 14° tappa del 105° Giro d'Italia.

Il percorso

Lunga 147 chilometri, partirà da Santena e percorrerà circa 60 chilometri tra i Comuni di Riva presso Chieri, Arignano, Andezeno, Sciolze, Gassino Torinese, Sambuy, Pino Torinese, Valle Ceppi, Chieri e Pecetto Torinese prima di arrivare sulla collina torinese al Parco della Rimembranza dove inizierà un circuito ad anello che sarà percorso per ben due volte e mezza per poi arrivare al traguardo in corso Moncalieri angolo via Gioannetti, vicino alla Gran Madre.

Stop al traffico in zona Rossa

Dalle 20 di ieri sera, fino al termine della manifestazione sportiva, è quindi in vigore il divieto di sosta lungo tutto il percorso di gara e in alcune zone limitrofe. Per motivi di sicurezza, il circuito di gara ad anello (zona Rossa) non è attraversabile dalle 12 alle 17.30 fatta eccezione per i mezzi di soccorso ed emergenza. Stop a tutti i mezzi privati e bus in corso Lanza, piazza Crimea, corso Fiume, corso Moncalieri, corso Casale, piazza Borromini e strada comunale di Superga.

Chiusi i ponti della Gran Madre e corso Regina