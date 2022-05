Bagno di folla per Maurizio De Giovanni a Nichelino: "Potrei ambientare qui un romanzo"

Era uno degli appuntamenti clou della Festa del Libro e della Lettura a Nichelino e non ha deluso le attese del folto pubblico che ha affollato la sala Mattei del Comune. Maurizio De Giovanni, l'autore tradotto in 50 paesi, arrivato in tv con quattro fiction, uno degli scrittori italiani più venduti, ha deliziato la platea, raccontando il suo amore per la scrittura e per Napoli.

"Un romanzo ambientato nella provincia di Torino"

All'autore, tra i tanti, del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone, è stato chiesto se potrebbe ambientare il suo prossimo racconto a Nichelino o in Piemonte. "La solitudine dalle mie parti non si trova", ha spiegato, "per questo ho già utilizzato la provincia padana per un'opera, anche se era un novembre ricco di neve che ricordava più una città lombarda o emiliana che il Piemonte. Potrebbe essere un'idea, perché no?".