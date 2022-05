L'icona di Fida Kahlo viaggia sui taxi di Torino

Venerdì 27 maggio, dalle ore 10 in Piazza Castello, i tassisti della Cooperativa Taxi Torino distribuiranno materiali sulla mostra in corso fino al 19 Giugno: FRIDA KAHLO Through the Lens of Nickolas Muray, il viaggio emozionale nella vita dell’icona mondiale Frida Kahlo, a cura di Next Exhibition.

Fotografie, ricostruzione ambienti, abiti e monili, contenuti multimediali, per conoscere, vivere e comprendere l’essenza di un’artista emblema di forza, coraggio, talento e di un immenso amore.

I tassisti aderiscono all'iniziativa Augusta Taxinorum nata in seno alla Cooperativa per "trasformare i guidatori delle auto bianche nei nuovi ambasciatori della cultura in città". Un progetto dedicato ai turisti ma anche a tutti i torinesi che vogliano scoprire eventi e manifestazioni da un nuovo punto di vista.

www.fridatorino.it