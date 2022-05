Il Mauriziano salva la vita anche al pianeta: è il primo ospedale in Italia con colonnine di ricaricare per mezzi elettrici

Presso la zona all'esterno del Pronto Soccorso si possono dunque trovare le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (IDR) realizzata da Novo Nordisk nell’ambito del progetto internazionale Circular for Zero. "Vogliamo dare un messaggio alle persone, compreso il nostro personale - dice il direttore generale dell'ospedale, Maurizio Dall’Acqua - per superare la resistenza al passaggio tra motore termico e quello elettrico. E adesso anche l'ospedale potrà dotarsi di veicoli elettrici".