Ruba una collana del valore di 500 euro in una discoteca di Moncalieri: 30enne romeno scoperto e denunciato

Pensava di averla fatta franca, essendo scappato di gran corsa, favorito dalla folla, ma le telecamere di videosorveglianza del locale lo hanno inchiodato. Grazie alle immagini, i carabinieri di Moncalieri sono riusciti a risalire ad un 30enne romeno, denunciato per aver rubato una collana ad un ragazzo che era andato all’Audio Drome per ballare.

La collana, del valore di circa 500 euro, era un bottino evidentemente troppo grosso per l'uomo, che pensava di essere riuscito a far perdere le proprie tracce. Ma a distanza di pochi giorni dall'episodio, avvenuto la sera del 21 maggio, i militari dell'Arma sono arrivati rapidamente a lui, ma non a sufficienza per recuperare il maltolto.

La collana, infatti, non era più in possesso del 30enne: evidentemente era stata già rivenduta, visto il suo valore.