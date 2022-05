Intelligenza artificiale, ancora il ministro Messa: "Nessun equivoco sul centro di Torino"

"Il centro per l'Intelligenza artificiale? Nessun equivoco. Si tratta di ambiti collegati, ma diversi". Dopo le dichiarazioni della giornata di ieri in occasione della visita a Torino, ospite della Nuvola Lavazza, per parlare di Pnrr con il collega Vittorio Colao, ministro alla transizione tecnologica e innovazione, la ministra a Università e Ricerca Maria Cristina Messa torna sul tema di I3A, atteso ormai da mesi, ma sostanzialmente bloccato. Un argomento che ha scatenato moltissime polemiche e reazioni, a livello locale.

Dopo aver affermato ieri che Torino avrebbe avuto il centro per l'automotive e la mobilità sostenibile (che è cosa diversa dalla branca di ricerca sull'Intelligenza artificiale per auto e aerospazio prevista in Gazzetta Ufficiale), l'esponente del Governo Draghi ha specificato che si tratta di un argomento "trasversale e declinato in diversi aspetti". "Sono ambiti collegati, ma diversi". Aggiunge. E se un conto sono gli 1,61 miliardi del Pnrr per collaborazioni tra Università, centri ricerche e imprese, altro discorso è il Centro italiano per la ricerca in automotive, che la legge indica con sede a Torino.



Tutto chiaro? Mica tanto. Ma intanto Messa sottolinea che: "ciò che stiamo cercando di costruire è un Paese sempre più competitivo e che possa competere a livello internazionale in diversi settori, stimolando la creazione di reti e supportando grandi collaborazioni, per uno sviluppo sostenibile e stabile pensando alla Next generation".