Rivara diventa capitale nazionale del gelato: tre giorni per scoprire il lato gourmet di coni e coppette

Tre giorni per gustare il gelato come fosse un'opera d'arte. Perché - a ben vedere - anche un cono o una coppetta possono diventare un piatto di alta cucina. Ne sa qualcosa Marco Nicolino, maestro della gelateria che propone per il 3-4-5 giugno il più importante Festival del Gelato artigianale Italiano.



Nicolino nella sua carriera si è aggiudicato molti premi prestigiosi: dal marchio dei Maestri del gusto fino alla semifinale della Coppa del mondo di gelateria, per arrivare all'ingresso nella guida delle 100 gelaterie migliori d'Italia 2021 di Paolo Massobrio e nella guida del Gambero Rosso (con due coni-gambero).



Appuntamento negli spazi del Parco di Villa Ogliani a Rivara, dove sarà proposta anche una Cena Gourmet dal titolo “Quando il Gelato incontra il cibo”. Una sequenza di 5 portate per proporre ai partecipanti suggestioni gustative e sensoriali in abbinamento proprio al gelato.