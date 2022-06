Treno Torino-Napoli deraglia in galleria a Roma: ritardi di oltre 90 minuti su tutta la linea

Il Frecciarossa in un'immagine di repertorio

Superano i 90 minuti i ritardi dei treni sulla linea Alta Velocità tra Torino e Roma, dove questo pomeriggio una carrozza di un treno è uscita dai binari all'altezza della galleria Serenissima, a Roma.

A restare coinvolto nell'incidente è stato il Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8.50. Aveva appena fatto la fermata di Roma ed era ripartito dalla stazione Termini alle 13.59. Sarebbe dovuto arrivare a Napoli alle 15.03. E' stata l'ultima carrozza, e soltanto quella, a uscire dai binari. Al momento, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, non ci sarebbero feriti.

Sono otto, al momento, i treni Alta Velocità instradati su linee alternative, come rende noto la stessa Trenitalia sul suo sito. Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: • FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00) • FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:55) • FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10) • FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10) • FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34) • FA 8867 Roma Termini (14:05) - Reggio Calabria Centrale (19:28) Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: • FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Mapoli Centrale (16:12) • FR 9428 Napoli Centrale (15:10) - Venezia Santa Lucia (20:34) I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.