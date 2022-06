A Torino torna Open House: l’11 e 12 giugno le case e i palazzi più belli della città si aprono ai visitatori

Un invito alla scoperta, per una festa nel nome della curiosità e del senso di appartenenza. Dopo il grande successo delle prime edizioni, torna a Torino l’11 e 12 giugno 2022 Open House, evento gratuito pensato per permettere a torinesi e turisti di visitare case, palazzi, luoghi di interesse solitamente non accessibili al pubblico.

Oltre 100 gli edifici che apriranno ai visitatori

Dalla casa verde all’abbazia di Pulchereada, passando per la villa Above/Below Inside/Outside e le case di Falchera o le chiese, sono oltre 100 gli edifici e gli spazi che a Torino e nel torinese apriranno le loro porte ai visitatori. Open House, manifestazione di successo importata da Londra, permette di scoprire la ricchezza e l'architettura del paesaggio urbano.

Dopo una prima edizione capace di toccare le 37mila visite, senza una vera e propria promozione e una terza con oltre 60.000 visite sale l'attesa per la quinta edizione si pone il solito obiettivo: conoscere insieme al pubblico un grande patrimonio comune e riflettere sul ruolo dei luoghi in cui si vive. Il messaggio? "Una città progettata meglio negli edifici, negli interni, nello spazio pubblico è una città capace di farci vivere meglio".

L'11 e 12 giugno trionfo di bellezza e scoperta

I volontari con le pettorine azzurre, oltre 500, insieme ai proprietari degli edifici, accoglieranno il l'11 e 12 giugno i visitatori. Indispensabile quindi munirsi di mappa per girare la città e scoprire i luoghi da visitare e di pazienza: come ogni anno, infatti, è facile aspettarsi che davanti agli edifici più ambiti si formino grandi code. Torino si appresta a svelare i propri edifici, in un trionfo di bellezza e scoperta.



L'elenco completo dei luoghi è consultabile sul sito: https://www.openhousetorino.it/archivio-edifici/