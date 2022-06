Special Olympics, la torcia ha toccato anche Settimo Torinese tra applausi e impegno [FOTO]

Nazionali Estivi Special Olympics ha raggiunto anche Settimo Torinese ed è stata accolta da una cerimonia gioiosa e partecipata, cui era presente anche la sindaca, Elena Piastra.



A poche ore dall'inaugurazione delle competizioni, dunque, ultimi chilometri per il simbolo che ha attraversato tutta l'Italia partendo da Udine e approdando in Piemonte lo scorso 16 maggio, a Cuneo, per poi proseguire verso Asti (17 maggio), Alessandria (18 maggio), Novara (19 maggio), Verbania (19 maggio), Vercelli (20 maggio), Alagna Valsesia (21 maggio), Aosta (23 maggio), Biella (24 maggio), Ivrea (25 maggio), Nole (26 maggio), Lanzo Torinese (26 maggio), Pinerolo (27 maggio), Prali (28 maggio), Alpignano (29 maggio), Avigliana (30 maggio), Torino (31 maggio), Bardonecchia (1 giugno), Grugliasco (2 giugno), appunto Settimo Torinese (3 giugno), mentre oggi e domani sarà a Torino, per dare il via alle manifestazioni.