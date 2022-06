Biennale Democrazia torna nel 2023: libertà e giovani al centro dell’ottava edizione

Biennale Democrazia torna da mercoledì 22 a domenica 26 marzo 2023. Tema della ottava edizione sarà la “Libertà” nelle sue diverse e anche ambigue declinazioni.

Zagrebelsky: "L'importanza di tornare alle origini"

“Dopo 16 anni di attività - spiega il presidente Gustavo Zagrebelsky - era importante tornare alle origini. Una parola, libertà, che ci fa sperare e temere. Gli eventi tragici di questi anni che ci hanno costretti tra la guerra e la pandemia, mostrano quanti significati diversi può assumere una parola così evocativa”.

Torino Futura e l’attenzione per i giovani

Biennale 2023 si occuperà soprattutto di giovani e giovanissimi: oltre che a coinvolgere le scuole superiori ma anche medie ed elementari

A tal proposito tra le novità dell’ottava edizione, Torino Futura, un progetto che raccoglie tutte le attività sviluppate dalle tre manifestazioni culturali di rilievo internazionale con sede a Torino: Festival Internazionale dell’Economia, Biennale Tecnologia e Biennale Democrazia.

Quattro iniziative formative rivolte alle scuole

A partire da ottobre 2022, Torino Futura inaugurerà le sue iniziative formative gratuite rivolte alle scuole di ogni genere e grado: quattro percorsi formativi dedicati alle scuole secondarie di secondo grado realizzati da Biennale Democrazia in collaborazione con Cifa Onlus; tre percorsi per le scuole secondarie di primo grado, realizzati da Biennale Democrazia in collaborazione con Iter-Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani Onlus; due percorsi pensati per le scuole primarie, in collaborazione con Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani Onlus; un percorso rivolto alle studentesse e agli studenti dei CPIA-Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di Torino e Provincia, a cura dei formatori di Biennale Democrazia, in collaborazione con Polo del ‘900.

Partnership con Combo

Dopo l’interruzione imposta dalla pandemia, inoltre, Democrazia Futura ripropone l’esperienza del campus residenziale che consentirà alle classi provenienti da ogni parte d’Italia di essere ospitate, a Torino nei giorni della manifestazione, con l’accompagnamento e la guida dell’équipe di educatori dell’Associazione Acmos. Per la prima volta l'esperienza residenziale di Biennale Democrazia si realizzerà in uno degli spazi più suggestivi di Torino: grazie alla nuova partnership avviata con Combo, i ragazzi del campus soggiorneranno presso l’antica caserma dei pompieri di Porta Palazzo, trasformandola in un vero e proprio «quartier generale dei giovani».

I luoghi

Biennale Democrazia tornerà ad abitare i luoghi di Torino che più la caratterizzano, tra cui il Teatro Carignano, il Circolo dei lettori, l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, le OGR – Officine Grandi Riparazioni, il Polo del ‘900, l’Aula Magna della Cavallerizza Reale dell’Università di Torino, l’Aula Magna del Politecnico di Torino.

Per info: www.biennaledemocrazia.it