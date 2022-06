Vandalizzarono un semaforo ad Alice Superiore, denunciati tre giovani della Valchiusella

I carabinieri hanno denunciato per danneggiamenti tre ragazzi, tutti maggiorenni e residenti in Valchiusella, che alcune settimane fa hanno vandalizzato, mettendolo fuori uso, il semaforo installato sulla provinciale 64 ad Alice Superiore, nel Comune di Val di Chy, sul rettilineo della frazione Gauna. Il semaforo scattava in automatico se i veicoli in transito procedevano oltre i 50 chilometri orari ed era stato installato per consentire il passaggio dei pedoni. Le indagini hanno consentito ai militari di Valchiusa di identificare i responsabili ai quali l'amministrazione comunale addebiterà i costi per la riparazione del semaforo.