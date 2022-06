SmartCommunities conference: Torino Wireless guida le riflessioni sulle tecnologie per le città

Tredici soci, 117 organizzazioni aderenti e 45 rappresentanti della pubblica amministrazione di 15 regioni. Sono questi i soggetti che animano SmartCommunitiesTech, la rete nazionale che dal 2012 promuove progetti di innovazione e soluzioni tecnologiche applicative per la gestione di aree urbane e metropolitane.





Venerdì 10 giugno dalle 9 alle 17 online si terrà la SmartCommunities Conference dove saranno presentante 22 soluzioni di innovazione su tre macro-temi: mobilità intelligente e collaborativa, governement e data economy, sicurezza fisica e digitale. “Sarà l’occasione per un confronto diretto tra imprese, organismi di ricerca e amministrazioni pubbliche per conoscere e condividere le competenze, i fabbisogni e gli interessi di sviluppo tecnologico, accrescendo così partecipazione e collaborazione nei progetti di innovazione. L’ambizione della conferenza è anche quella di ragionare sui cambiamenti legati alla transizione ecologica e digitale, in un’ottica di comunità”, spiega Laura Morgagni, segretario generale del Cluster SmartCommunitiesTech.





Il cluster è lo strumento per coordinare le politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, raccordando le misure promosse a livello centrale e regionale ed offrendo supporto per lo sviluppo della competitività dei territori, con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Pnrr. A livello internazionale SmartCommunitiesTech, grazie alle relazioni con realtà analoghe e alla partecipazione a diverse piattaforme e reti europee (EIP SCC, European Cluster Collaboration Platform, Eurocities, Iclei) crea le basi per lo sviluppo di progetti finanziati su scala europea, con iniziative come Partnerships for Horizon Europe.