Turin Coffee 2022: torna il salone del caffè di Torino

La pandemia ce lo ha impedito per anni, ma adesso è tempo di tornare nei bar, i luoghi dove da sempre, in Italia, si consuma l’antico rito del caffè.

Espresso, macchiato, lungo, corto. Non importa il formato, ciò che importa è che la dimensione del bar torni a essere protagonista della nostra vita quotidiana.

Arriva Turin Coffee 2022, la prima edizione dopo l’emergenza, l’edizione della rinascita e del futuro.





Torino “en plein air”. Il nostro bellissimo cielo blu come tetto, la piazza più regale della città come cornice. Perché rinchiudersi in qualche polo fieristico, se intorno a noi abbiamo tanta bellezza? Del resto, non siamo già rimasti chiusi abbastanza?

Piazza San Carlo si appresta a ospitare il quinto Salone del Caffè di Torino e intende farlo con cura. Le Torrefazioni e i partner potranno ospitare il pubblico nei proprio stand, attrezzati con tutto ciò che occorre per degustare e raccontare il caffè.

Nel frattempo, una parte della piazza sarà dedicata agli appuntamenti culturali gestiti da SCA Italy, Specialty Coffee Association Italia, che approfondiranno tematiche relative al caffè e che potranno essere seguiti gratuitamente dal pubblico.

L’evento è organizzato da EatBin in collaborazione con To Be.

LE TORREFAZIONI PRESENTI

Le torrefazioni che faranno degustare le proprie varietà di caffè durante la nuova edizione di Turin Coffee sono:

LAVAZZA

VERGNANO

COSTADORO

EUROCAF

MOKABAR

BOUTIC CAFFÈ

DROP

HOBBY CAFFÈ

LA VISITA ALLA COFFEE CAVE LAVAZZA

Durante Turin Coffee 2022 sarà possibile visitare la Coffee Cave di Lavazza Factory 1895.

Sabato 11 e domenica 12 giugno, a tutti i coffee lovers sarà offerta la possibilità di vivere una vera specialty coffee experience, che inizierà in piazza San Carlo, cuore di Turin Coffee 2022, per poi proseguire nella Coffee Cave, per un’immersione a 360° nella cultura globale del caffè e per una degustazione guidata dai coffelier di Factory 1895.

Navette dedicate accompagneranno i visitatori da Piazza San Carlo alla Coffee Cave all’interno di Factory 1985, con partenze fisse sabato e domenica alle ore 10.30, alle ore 14.30 e infine alle 16.30.

Il servizio navetta e la visita guidata sono gratuite previo accredito al form:

https://accreditoeventi.it/visitalavazzafactory1895/

TORNA IL PRIMO CAMPIONATO DI MACINATURA AL MONDO

Durante Turin Coffee, nella splendida cornice di Piazza San Carlo a Torino, si svolgerà la terza tappa del Master Coffee Grinder Championship 2022, il progetto di Fabio Verona, Responsabile formazione e qualità presso Caffè Costadoro.

Inoltre, durante le due giornate della manifestazione si terranno una serie di masterclass gratuite di alto livello dedicate al settore professionale.

Essendo eventi formativi con degustazione sarà necessaria la prenotazione da effettuarsi o direttamente in loco o sul sito www.turincoffee.it

Ecco il programma delle due giornate:

SABATO 11 GIUGNO

Ore 10:30 LA FILTRAZIONE DELL’ACQUA: LABORATORIO DI ASSAGGIO – a cura di Brita con Alberto Contini National Kay account di Brita.

Come l’acqua può influenzare il gusto del caffè. La ruota dell’acqua. I sistemi di filtrazione. L’assaggio di caffè preparati con differenti acque.

Ore 12:00 COFFEE TEST: L’IMPORTANZA DI FILTRI E DOCCETTE NELL’ESTRAZIONE DELL’ESPRESSO – a cura di IMS con Davide Spinelli, Q-Grader e BRAND AMBASSADOR IMS

Come può la sostituzione di un semplice filtro o di una doccetta modificare il sapore e la qualità di un espresso? Scopriamolo con l’assaggio. L’importanza della cura e della pulizia di filtri e doccette, le padelle del barista!

Ore 14.30 ANTEPRIME E ULTIME NOVITA’ NEL CAMPO DELLA MACINATURA – a cura di Grindie e Sanremo.

Presentazione dell’evoluzione dei macinadosatori, dal classico volumetrico agli ultimi modelli gravimetrici come il SOLO e l’X-ONE

Ore 15.00 LE MODERNE MACCHINE ESPRESSO E LA LORO FLESSIBILITÀ. A cura di SANREMO COFFEE MACHINES con Danilo Llopis, R&D Manager.

Il controllo delle temperature, i profili di pressione, il controllo del flusso e quanto queste variabili possono esaltare il caffè.

Ore 16:00 RIACCENDERE NEI CLIENTI LA VOGLIA DI ANDARE AL BAR, a cura di Giulio Trombetta president & CEO di Costadoro ed Alberto Mangiantini, CEO di Gelati PEPINO

L’obiettivo dell’aumento dello scontrino medio e le proposte estive legate al caffè freddo. Seguirà degustazione di Sorbetti Cold Brew e Stecco Pepino presso lo stand Costadoro

Ore 17:00 QUALI SONO GLI STRUMENTI PIU’ INTERESSANTI ED INNOVATIVI OGGI A DISPOSIZIONE DEL BARISTA – THE COOL COFFEE TOOLS – a cura di Motta ed LF ricambi con Marco Motta e Michele Tassiello

Il barista moderno ha a disposizione molti strumenti per migliorare le performace nel proprio lavoro, scopriamo quali sono i coffee tools disponibili oggi sul mercato e le ultime novità.

Ore 18.00 IL CAFFÈ SPECIALTY NELLA PASTICCERIA CONTEMPORANEA a cura di Maurizio Galiano della pasticceria Gocce di cioccolato.

DOMENICA 12 GIUGNO

I talk culturali a cura di Nadia Rossi, giornalista per Bargiornale:

Ore 10.30 presentazione della prima GUIDA DEI CAFFE’ E DELLE TORREFAZIONI D’ITALIA con il coffee expert Andrej Godina

Ore 11.00 presentazione di SCA, Specialty Coffee Association con Stefania Zecchi, Community Coordinator

Ore 11.30 presentazione del libro IL CAFFE’ della pluricampionessa di latte art Chiara Bergonzi

Ore 12.00 presentazione del libro PROFESSIONE BARISTA con Fabio Verona e Maria Emma Gillio

Ore 12.30 INIZIO CAMPIONATO DI MACINATURA

Ore 13.00 Inizio warm-up

Ore 14.30 INIZIO COMPETIZIONE