Incidente sulla tangenziale sud, tra Nichelino e Moncalieri: vettura si ribalta, conducente trasportato al Cto

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno, sulla tangenziale sud di Torino, subito dopo l’area di servizio Nichelino sud in direzione di Moncalieri.

Conducente in codice giallo al Cto

Forse per un errore del conducente o per l'eccessiva velocità, una Lancia y di colore bianco si è ribaltata: il guidatore è stato poi ricoverato in codice giallo al Cto di Torino.

Ripercussioni limitate sul traffico

Limitate le ripercussioni sul traffico, salvo i momenti immediatamente successivi alla carambola dell'auto. Nulla a che vedere con quanto successo ieri, quando a seguito dello scontro tra due tir, si erano registrate code chilometriche e per un'ora era stata addirittura chiusa l'autostrada in direzione Milano.