Colpisce un ragazzino con un coccio di vetro: diciottenne arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio e manette ai polsi per il diciottenne che nelle scorse ore ha colpito un ragazzino di 14 anni con un coccio di vetro, ferendolo.



E' successo ad Avigliana, per motivi ancora da chiarire: pare che il maggiorenne abbia tirato un uovo colpendo l'auto su cui viaggiavano il giovane e il padre. I due sono scesi a chiedere spiegazioni e la situazione è degenerata in litigio, fino ad arrivare al colpo che ha raggiunto e ferito il giovane.



Subito soccorso, è stato portato all'ospedale Molinette dove è stato operato.