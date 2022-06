Ragazza picchiata in discoteca, Arcigay: "Inaccettabile che l'omosessualità venga usata per denigrare una persona""

"È inaccettabile che ancora oggi l'omosessualità, effettiva o presunta, venga utilizzata per denigrare e ledere la dignità della persona. Le nostre identità non sono un insulto e a chi afferma che una legge contro l'omolesbobitransafobia sia superflua indichiamo tristi episodi come questo". E' il commento di Serena Graneri, Presidente di Arcigay Torino, alla notizia della ragazza di 20 anni aggredita con un pugno in faccia da un gruppetto di ragazzi all'interno della discoteca White Moon per aver cercato di difendere il fidanzato da un insulto omofobo [LEGGI QUI]

"Viviamo in una società in cui gli insulti omofobi sono all'ordine del giorno. Si tratta di una tipologia specifica di violenza che ha la stessa matrice della violenza fisica e spesso l'una porta all'altra, come è purtroppo successo durante la serata di venerdì", prosegue Graneri. "Anche per questo scenderemo nelle strade questo sabato 18 gennaio durante il Torino Pride 2022 - Queer e ora. Per ribadire che la violenza omolesbotransbiafobica deve finire", conclude Graneri.