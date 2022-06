Gallerie d'Italia: incontro con Boosta + Daniel Žezej+ Alessio Tommasetti

Mercoledì 15 giugno alle ore 18.30 alle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo è in programma un nuovo incontro del palinsesto #INSIDE, dedicato al tema della “sostenibilità del Cambiamento” che avrà come protagonisti BOOSTA + Daniel ŽEŽELJ + Alessio TOMMASETTI, moderati da Petunia Ollister, Cultural Content Creator (allego comunicato sull’intero palinsesto di incontri e alcune immagini delle opere digitali collegate al progetto Music is Art).

Music is Art è composta da una serie di opere audiovisive acquistabili tramite NFT. Sono disponibili cinque contenuti video (con le mie composizioni e visual illustration di Danijel Zezeli, che insieme andranno a comporre l’inedito “Quadrato magico di Marte musicale”), una delle cinque illustrazioni dell’artista e un “Masterpiece” (il manifesto musicato di mia creazione che racchiude il concept di questo intero progetto). Il progetto grafico e la comunicazione sui social sono realizzati da Alessio Tommasetti, architetto e designer.

Si parlerà dunque di musica, arte digitale e NFT (Non Fungible Token), temi affini all’universo delle nuove Gallerie d’Italia dedicate non solo alla fotografia ma anche al mondo digitale.