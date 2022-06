Siccità, da domani in azione autobotti per il rifornimento d'acqua in 11 comuni della provincia di Torino

Siccità, da domani in azione autobotti per il rifornimento d'acqua in 11 comuni della provincia

Se a Torino, stando alle parole del sindaco Stefano Lo Russo, la situazione è ancora sotto controllo, l'emergenza siccità altrove fa sentire i suoi effetti negativi. Autobotti per i rifornimento d'acqua saranno in azione da domani, giovedì 16 giugno, in 11 Comuni della provincia.

Interessate valli Susa e Pellice, Canavese e Valchiusella

In Piemonte si acuisce l'emergenza idrica causata dalla gravissima siccità che dura da oltre 6 mesi ed anche Arpa Piemonte ha lanciato l'allarme. Nel Torinese le forniture di acqua potabile riguarderanno alcuni paesi delle valli Susa e Pellice, nel Canavese e in Valchiusella.

Marnati: "Pronti a chiedere lo stato di calamità naturale"

"Siamo pronti a chiedere la settimana prossima lo stato di calamità naturale per l'uso idropotabile dell'acqua. La mancanza di neve, la scarsità di piogge e le temperature alte stanno creando seri problemi in maniera oramai diffusa in tutto il Piemonte". Lo sostiene l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati.

"Continuiamo a monitorare la situazione passo passo ma siamo molto preoccupati. É molto probabile che fra qualche settimana si passi dal livello arancione di allerta a quello rosso. Le scorte in montagna - aggiunge Marnati - sono destinate ad esaurirsi presto. É necessario da parte di tutti fare un uso molto parsimonioso dell'acqua".