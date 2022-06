Ai Giardini Aurora un intero weekend di street art con Mr Fijodor

Una tre giorni all’insegna della street art con Mrfijodor, della partecipazione attiva e della rigenerazione urbana con il coinvolgimento dei cittadini per la trasformazione culturale e urbana della città all’insegna della natura con l’abbellimento e la rigenerazione di via Cottolengo, della musica dal vivo e della rivitalizzazione del quartiere Aurora, a cura del Social Community Theatre Centre / Teatro Popolare Europeo, centro di innovazione e ricerca sul Teatro Sociale e di Comunità dell’Università di Torino.

Per il rinnovamento di via Cottolengo i torinesi, in particolare i giovani, sono invitati venerdì 17 giugno dalle 15 alle 19 a partecipare a un street art tour in compagnia dello street artist, alias Fijodor Benzo.

Nel corso della camminata che partirà dal Giardino della Magnolia di via Cottolengo 24 fino a raggiungere il Parco Dora, l’artista racconterà come è nata la street art, quali sono le tecniche utilizzate, come gli street artists si approcciano al lavoro. Insieme a Mrfijodor si scopriranno anche le opere a tema ambientale realizzate dall’artista sulle facciate di molti palazzi dei quartieri multietnici di Torino.

Sabato 18 e domenica 19, sempre dalle 15 alle 19 al Giardino della Magnolia di via Cottolengo 24, Mrfijodor tiene un workshop, in collaborazione con gli architetti di FW Studio, pensato per ideare disegni di fiori coloratissimi e rigogliose piante e foglie da dipingere sui paletti del tratto di via Cottolengo, oggi grigio e fatiscente, che porta al giardino dell’Ufficio per la Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino e dell’associazione Camminare insieme all’interno del complesso Opera Barolo, e che presto verrà aperto al pubblico con un’inaugurazione ufficiale e una grande parata nelle vie del quartiere.

Mrfijodor accompagnerà i cittadini nella realizzazione di un “giardino urbano” e al termine del workshop saranno proprio i partecipanti a decorare i paletti verdi della trafficata via sul confine con Porta Palazzo. Via Cottolengo sarà così trasformata in un percorso colorato che segna idealmente l’accesso al Giardino della Magnolia.

Domenica 19 “Week end Street Art” si conclude sempre al Giardino della Magnolia con una grande festa e aperitivo sulle note del musicista ivoriano Doumbia Saka e del suo gruppo di percussioni, ultimo appuntamento dei quattro “Aperitivi con artista” curati da SCT Centre. Doumbia Saka, insieme a Cyrille Oulane e Pele Lamousa, ci porteranno in Costa d’Avorio con il suono della Kora ed i canti africani. Dopo l’aperitivo ci si potrà scaternare sui ritmi delle percussioni.