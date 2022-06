Al via Up2YouFest: la rassegna culturale dal centro città alla periferia

Con l'arrivo dell'estate al via il festival culturale diffuso su tutta la città, dal centro storico alla periferia.

Si tratta dell'Up2You Fest, la manifestazione di eventi live che dal 16 giugno al 18 settembre si suddividerà in tre step e i cui appuntamenti si svolgeranno in diverse location.

In periferia, a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, in collaborazione con il Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza, e a Torino in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

L'inaugurazione del programma

Si parte questa sera, giovedì 16 giugno, con la prima piemontese di "CI-CHI-BUM! Note del mio viaggio in Brasile" di Botte e cilindro, ideato, diretto e interpretato da Consuelo Pittalis e Margherita Lavosi. Due attrici in uno spazio quasi vuoto e con pochi oggetti daranno vita a un diario di viaggio le cui note ci trasporteranno come note musicali verso esperienze realmente vissute da una di loro durante i suoi viaggi in Brasile.

Alla ore 19, sul palco "Alla ricerca di Kaidar"a de Il Mutamento Con Amandine Delclos e alle ore 21 T(h)reevolution con Eli<wbr></wbr>sa Bosio al violino e Elisa Fighera alla viola. Fabrizio Cerutti, elettronica, basso, video mapping.

Venerdì 17 giugno alle ore 21, la storia di un incontro speciale. Angelo Campolo porta in scena un racconto autobiografico, un punto di vista inedito per guardare il fenomeno della migrazione, attraverso le avventure di un piccolo grande progetto nel 2015 in una città di sbarchi come Messina: STAY HUNGRY indagine di un affamato di DAF Teatro dell’esatta fantasia (ME), spettacolo vincitore inBox 2020.

Sabato 18 giugno dalle ore 15 alle 19, pomeriggio dedicato allo Shiatsu, con trattamenti e Workshop. Dalle 15,30 alle 18 in partenza dal Balon in piazza Borgo Dora, con arrivo previsto alle 17 a San Pietro in Vincoli, Processionaria; Parata in maschera per le vie del quartiere, a cura della Compagnia integrata L’indispensabile for<wbr></wbr>mata da Il Tiglio Onlus e L’Asola di Govi APS. Artisti in bicicletta e a piedi spostano un carro che all'occorrenza diventa fondale, baracca di burattini, spazio scenico, tricche e tracche.

Alle ore 19, "Alfabeto" dell'Associazione Urzene; Testo e regia Alberto Valente. Con: Alberto Valente, Roberta Campagna, Giulio Paiuzza, Sannio Giordano, Marco Crepaldi, Alessandra Lavazza; Alfabeto attraversa le ventuno parole del libro Alfabeto (Edizioni Arca 2018, a cura di Salvatore Smedile e Alberto Valente). È la storia di un’anima che si perde e si ritrova nella ricerca del proprio corpo.

Alle ore 21, proiezione del film pluripremiato Sopravvissuti all’homo Sapiens dei registi naturalisti genovesi Paolo Rossi e Nicola Rebora (Italia 2021, 20’). Presenta Paolo Rossi, regista cinematografico e fotografo.