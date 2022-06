La Casa di Antonio Gramsci diventa uno spazio culturale a firma dall'artista Alfredo Jaar

Apre un nuovo spazio artistico e culturale all'angolo tra via San Massimo e via Maria Vittoria.

Si tratta di Casa Gramsci. Un luogo che ospitò l'intellettuale al suo arrivo a Torino nel 1911 e che ora diventa uno spazio a uso sociale offerto alla collettività per rivivere il pensiero gramsciano, riscoprirlo, rileggerlo, con un calendario di appuntamenti culturali.

Il primo evento inaugurale è a cura di Nh Collection Torino Piazza Carlina e di Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci con la partecipazione di Lunetta 11, ed è dedicato all’apertura pubblica dell’opera site-specific "Casa Gramsci" dedicata alla figura dello scrittore, giornalista e politico, realizzata dall’artista cileno Alfredo Jaar.

L'opera di Jaar è una stanza rossa: pavimento, soffitto, pareti ci riportano a quel colore che fu tanto importante per Gramsci e per tutti gli antifascisti. Un grande tavolo nero al centro della stanza accoglie una selezione di libri e riviste provenienti dalla Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, è uno spazio evocativo in cui i libri che sono stati i suoi migliori compagni diventano i voluti protagonisti. Sul muro di fondo un neon sempre acceso si snoda illuminando il nome di Antonio Gramsci.

“Antonio Gramsci trascorse gran parte della sua vita in prigione - spiega Jaar - e i libri furono il suo unico contatto con il mondo. La sua visione del mondo era chiara, precisa, profonda e illuminante, anche dal buio della sua cella. Un neon nella finestra chiede poeticamente al pensatore di tornare dalla sua tomba. È un tentativo disperato di riportare la sua visione e la sua voce al nostro presente, ai nostri tempi bui”.

Casa Gramsci, oggi opera d'arte stessa, a ottobre diventerà concretamente luogo di scambio di idee e di esposizioni. Lunetta 11 a novembre 2022, in concomitanza con Artisttima, inaugurerà la mostra di Luca Bosani in collaborazione con Osservatorio Futura.

L'idea di Lunetta11 è di portare dei progetti estemporanei di giovani artisti italiani in collaborazione con curatori e gallerie, un modo da far diventare Casa Gramsci un luogo aperto e di scambio culturale.

Casa Gramsci sarà aperta da oggi e fino al 23 giugno nei seguenti orari: giovedì 16 dalle 16 alle 19; venerdì 17 dalle 16 alle 19; mercoledì 22 dalle 16 alle 19; giovedì 23 dalle 16 alle 19.