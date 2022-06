Battelli naufragati sul Po: Valentina finisce la sua navigazione in discarica

Dal naufragio alla discarica: la Città di Torino dà l’addio ufficiale Valentina, il battello che insieme al gemello Valentino andò alla deriva il 25 novembre 2016, a seguito dell’esondazione del Po.

Dismessa ufficialmente

Gtt, come si evince da una determina dirigenziale degli uffici della Mobilità datata 8 giugno, ha dismesso ufficialmente l'imbarcazione, per poi rottamarla. Le sue condizioni infatti non ne permettevano un riutilizzo. Il Comune ha così provveduto a toglierlo dal proprio registro dei beni a disposizione.

Valentino tenta il bis

Il "fratello" Valentino, previa manutenzione, potrebbe avere una seconda vita grazie all'asta di vendita.